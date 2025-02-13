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Новый мост через реку Белую в Стерлитамаке планируют сдать до конца 2026 года

Стерлитамакский мост в Башкирии построят до конца 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Названы сроки окончания строительства нового моста через реку Белую в Стерлитамаке. Как рассказал глава Башкирии будущий путепровод будет являться важнейшей транспортной артерией, связывая город с другими муниципалитетами. Объект намерены сдать до конца 2026 года.

Старому путепроводу в этом году исполняется 45 лет. Местные жители давно ждали реконструкцию дороги, говорит глава республики.

— Планировали возвести на период масштабных работ временный понтонный мост, чтобы не создавать неудобств жителям. Но в итоге остановились на другом решении, — пояснил Хабиров.

Будущий двухполосный мост станет дублером старого. Первые машины смогут проехать по нему меньше, чем через два года.

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