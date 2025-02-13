Ричмонд
+1°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маскировал наркотики под комки грязи. В Минске правоохранители задержали оптового закладчика

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 32-летнего минчанина. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

При осмотре арендуемого задержанным гаража, оперативники обнаружили и изъяли более 200 г амфетамина, предназначенного для распространения в Минске. Также в тайниках-закладках, которые минчанин успел разложить в лесном массиве столицы, изъято более 120 г мефедрона.

Установлено, что мужчина сам является потребителем запрещенных веществ и предложение об их реализации получил тогда, когда покупал через теневой интернет-магазин очередную дозу наркотика. По заданию куратора минчанин получал крупные партии «товара», фасовал в гараже на мелкие дозы и распространял через тайники-закладки. Для конспирации он маскировал наркотики под комки грязи. Родные задержанного не догадывались о его преступной деятельности.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.