Маскировал наркотики под комки грязи. В Минске правоохранители задержали оптового закладчика

При осмотре арендуемого задержанным гаража, оперативники обнаружили и изъяли более 200 г амфетамина, предназначенного для распространения в Минске. Также в тайниках-закладках, которые минчанин успел разложить в лесном массиве столицы, изъято более 120 г мефедрона.
Установлено, что мужчина сам является потребителем запрещенных веществ и предложение об их реализации получил тогда, когда покупал через теневой интернет-магазин очередную дозу наркотика. По заданию куратора минчанин получал крупные партии «товара», фасовал в гараже на мелкие дозы и распространял через тайники-закладки. Для конспирации он маскировал наркотики под комки грязи. Родные задержанного не догадывались о его преступной деятельности.
В отношении минчанина возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.