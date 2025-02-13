Маскировал наркотики под комки грязи. В Минске правоохранители задержали оптового закладчика

Установлено, что мужчина сам является потребителем запрещенных веществ и предложение об их реализации получил тогда, когда покупал через теневой интернет-магазин очередную дозу наркотика. По заданию куратора минчанин получал крупные партии «товара», фасовал в гараже на мелкие дозы и распространял через тайники-закладки. Для конспирации он маскировал наркотики под комки грязи. Родные задержанного не догадывались о его преступной деятельности.