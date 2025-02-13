Умерла девушка, которая подожгла кофейню в центре Воронежа

Девушка, устроившая поджог воронежской кофейни Buntaro, умерла. Несчастная, получившая на пожаре 90% ожогов тела, скончалась после двухнедельного лечения в больнице, врачи оценивали состояние пациентки как тяжелое и не смогли ее спасти, подтвердили «Комсомолке» в воронежском минздраве. Еще две девушки 17 и 22 лет продолжают лечение.
— Одна пострадавшая — в реанимации в тяжелом состоянии, вторая — в состоянии средней тяжести в отделении, — сообщили в минздраве Воронежской области.
Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, утром 29 января пожарных вызвали на улицу Плехановскую: горела кофейня. Как сообщили прохожие, пытавшиеся до приезда машин МЧС потушить огонь, дверь в заведение пришлось выламывать — она была закрыта изнутри. Из кофейни вынесли трех девушек — баристу и двух посетительниц. Их сразу отправили в реанимацию: несчастные серьезно обгорели. Следователи завели уголовное дело о попытке убийства нескольких человек: выяснилось, что именно одна из посетительниц устроила поджог заведения. Предположительно, накануне эта же девушка подожгла киоск Buntaro в парке «Алые паруса». По неподтвержденным данным, погибшая действовала по указке украинцев.