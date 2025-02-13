Умерла девушка, которая подожгла кофейню в центре Воронежа

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, утром 29 января пожарных вызвали на улицу Плехановскую: горела кофейня. Как сообщили прохожие, пытавшиеся до приезда машин МЧС потушить огонь, дверь в заведение пришлось выламывать — она была закрыта изнутри. Из кофейни вынесли трех девушек — баристу и двух посетительниц. Их сразу отправили в реанимацию: несчастные серьезно обгорели. Следователи завели уголовное дело о попытке убийства нескольких человек: выяснилось, что именно одна из посетительниц устроила поджог заведения. Предположительно, накануне эта же девушка подожгла киоск Buntaro в парке «Алые паруса». По неподтвержденным данным, погибшая действовала по указке украинцев.