Под Молодечно милиция задержала троих самогонщиков с 50 тоннами браги. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В ведомстве отметили, что в момент рейдовых мероприятий, проводимых в Молодечненском районе, сотрудниками милиции были пресечены факты незаконного изготовления спиртосодержащей жидкости.
Сказано, что в деревнях Схолино и Заболотье указанной области удалось обнаружить мини-предприятия по производству крепких напитков.
«У местных жителей из хозпостроек изъято три самогонных аппарата, около 50 тонн браги и сотни литров готового продукта», — сообщили в МВД.
Отмечается, что все трое фигурантов официально нигде не работают, они промышляли продажей спиртного. Кроме того, назначено проведение химической экспертизы продукции.
Ранее под Гродно ОМОН задержал крупного самогонщика с 2400 литрами самогона и браги.
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