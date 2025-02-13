Ричмонд
+1°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Молодечно милиция задержала троих самогонщиков с 50 тоннами браги

Под Молодечно милиция нашла мини-завод по производству алкоголя и задержала троих самогонщиков.

Источник: Комсомольская правда

Под Молодечно милиция задержала троих самогонщиков с 50 тоннами браги. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ведомстве отметили, что в момент рейдовых мероприятий, проводимых в Молодечненском районе, сотрудниками милиции были пресечены факты незаконного изготовления спиртосодержащей жидкости.

Сказано, что в деревнях Схолино и Заболотье указанной области удалось обнаружить мини-предприятия по производству крепких напитков.

«У местных жителей из хозпостроек изъято три самогонных аппарата, около 50 тонн браги и сотни литров готового продукта», — сообщили в МВД.

Отмечается, что все трое фигурантов официально нигде не работают, они промышляли продажей спиртного. Кроме того, назначено проведение химической экспертизы продукции.

Ранее под Гродно ОМОН задержал крупного самогонщика с 2400 литрами самогона и браги.

Тем временем Минтруда Беларуси сказало, как учитывается декретный отпуск для пенсии.

Кстати, глава Минтруда сказала, сколько раз повысят пенсии в Беларуси в 2025 году.