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Около 50 т браги изъяли у трех самогонщиков в Молодечненском районе

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе сотрудники милиции пресекли факты незаконного изготовления спиртосодержащей жидкости. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

В деревнях Схолино и Заболотье обнаружены мини-предприятия по производству крепких напитков. У местных жителей из хозпостроек изъято три самогонных аппарата, около 50 т браги и сотни литров готового «продукта». Все трое нарушителей официально не трудоустроены и промышляли продажей спиртного. Их действиям будет дана правовая оценка. Назначена химическая экспертиза обнаруженной продукции.

Правоохранители напоминают, что за изготовление алкогольных напитков и их полуфабрикатов, хранение аппаратов для производства грозит штраф до 30 базовых величин с конфискацией.