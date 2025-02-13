Около 50 т браги изъяли у трех самогонщиков в Молодечненском районе

В деревнях Схолино и Заболотье обнаружены мини-предприятия по производству крепких напитков. У местных жителей из хозпостроек изъято три самогонных аппарата, около 50 т браги и сотни литров готового «продукта». Все трое нарушителей официально не трудоустроены и промышляли продажей спиртного. Их действиям будет дана правовая оценка. Назначена химическая экспертиза обнаруженной продукции.