Инженера ИЭСК из Иркутска подозревают во взломе электросчетчиков

Следователи подозревают инженера Иркутской электросетевой компании во взломе электросчетчиков. Как сообщили в СУ СКР Иркутской области, сибиряк в 2024 году, сговорившись со своими коллегами, за деньги незаконно увеличил мощность счетчиков в частных домах Иркутского района с 15 до 60 киловатт.