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Инженера ИЭСК из Иркутска подозревают во взломе электросчетчиков

Следствие считает, что инженер незаконно увеличил пороговую мощность для частным домов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Следователи подозревают инженера Иркутской электросетевой компании во взломе электросчетчиков. Как сообщили в СУ СКР Иркутской области, сибиряк в 2024 году, сговорившись со своими коллегами, за деньги незаконно увеличил мощность счетчиков в частных домах Иркутского района с 15 до 60 киловатт.

— Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области заведено уголовное дело в отношении жителя города Иркутска и неустановленных лиц, подозреваемых в совершении нескольких эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации с использованием своего служебного положения), — пояснили в Следкоме.

В итоге это привело к изменениям характеристик приборов электроучета. Также в систему учета компании попала недостоверная информация. А находившаяся в системе информация перестала быть актуальной. Инженера задержали и предъявили обвинения. Правоохранители устанавливают соучастников.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что иностранцы из Иркутской области смогут купить сим-карту только в салонах связи. Такие меры помогут снизить количество киберпреступлений.