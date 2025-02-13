В ДТП в Красноярском крае погиб водитель

В Козульском районе произошло ДТП. Один человек погиб и один пострадал. Авария случилась утром 13 февраля на 728-м километре трассы Р-255 «Сибирь». По предварительным данным краевой Госавтоинспекции, 48-летний водитель грузового авто «Скания» поворачивал направо, в результате полуприцеп занесло, тот выкатился на встречку и врезался в «Киа», за рулём которой был 46-летний водитель.