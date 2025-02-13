В Братске мужчина отсудил у владельца кафе 90 тысяч рублей за отравление дочери

Добавим, что всего в кафе отравились более 30 человек. Это уже третье дело, рассмотренное Братским городским судом. В двух случаях суд обязал владельца заведения выплатить по 60 тысяч рублей компенсации морального вреда и по 30 тысяч рублей штрафа в пользу пострадавших. Ещё в одном случае суд постановил заплатить пострадавшему 50 тысяч рублей в виде компенсации и 25 тысяч рублей в виде штрафа.