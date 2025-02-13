В Братске мужчина отсудил у владельца кафе 90 тысяч рублей за отравление дочери

Житель Братска отсудил у владельца кафе «Мехико» 90 тысяч рублей за отравление дочери на выпускном. Напомним, что девушка стала одной из пострадавших людей в результате массового отравления в конце июня прошлого года, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Иркутской области, после празднования школьного выпускного в кафе «Мехико» у дочери истца ухудшилось самочувствие. Спустя два дня после праздника, 30 июня 2024 года, выпускница была госпитализирована. Как позже выяснилось, девушке стало плохо после употребления в пищу некачественного продукта в кафе. В связи с этим выпускнице потребовалось стационарное, амбулаторное лечение, кроме того, был причинён моральный вред.
Суд после рассмотрения гражданского дела взыскал с ООО «МИГ» в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в 60 тысяч рублей и штраф в 30 тысяч рублей.
Добавим, что всего в кафе отравились более 30 человек. Это уже третье дело, рассмотренное Братским городским судом. В двух случаях суд обязал владельца заведения выплатить по 60 тысяч рублей компенсации морального вреда и по 30 тысяч рублей штрафа в пользу пострадавших. Ещё в одном случае суд постановил заплатить пострадавшему 50 тысяч рублей в виде компенсации и 25 тысяч рублей в виде штрафа.