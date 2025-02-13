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Из-за прорыва кипятком затопило центральные улицы в Ростове

В Ростове произошел прорыв трубы с горячей водой утром 13 февраля.

Об этом массово сообщают горожане в соцсетях.

Горячей водой залиты дороги на улице Горького от проспекта Соколова до переулка Газетный.

Из-за аварии на дороге образовались большие лужи, которые затрудняют движение транспорта и пешеходов. Люди вынуждены искать обходные пути, чтобы не попасть в затопленные участки.

В то же время в телеграм-канале главы администрации Ростова продолжают поступать жалобы на отсутствие отопления. Напомним, что 11 февраля из-за аварии на тепломагистрали без тепла остались 350 многоквартирных домов.