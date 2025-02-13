Из-за прорыва кипятком затопило центральные улицы в Ростове

Об этом массово сообщают горожане в соцсетях.
Горячей водой залиты дороги на улице Горького от проспекта Соколова до переулка Газетный.
Из-за аварии на дороге образовались большие лужи, которые затрудняют движение транспорта и пешеходов. Люди вынуждены искать обходные пути, чтобы не попасть в затопленные участки.
В то же время в телеграм-канале главы администрации Ростова продолжают поступать жалобы на отсутствие отопления. Напомним, что 11 февраля из-за аварии на тепломагистрали без тепла остались 350 многоквартирных домов.