Автомобиль с водителем опрокинулся на крышу на трассе в Пермском крае, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа.
12 февраля в сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте» была опубликована фотография автомобиля, лежащего на крыше посреди дороги. По словам спасателей, происшествие случилось в округе утром. На место прибыли сотрудники группы оперативного реагирования № 3.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о ДТП в управлении Госавтоинспекции Пермского края. В ведомстве сообщили, что авария случилась на дороге между деревнями Поповка и Бабина гора. За рулём находилась 39-летняя женщина.
«Предварительно установлено, что водитель на 3 км дороги выбрала скорость, не соответствующую конкретным дорожным условиям, в результате чего допустила опрокидывание», — рассказали perm.aif.ru в краевой ГАИ.
Во время аварии никто не пострадал, помощь спасателей на месте также не потребовалась. Сейчас правоохранители ведут проверку и выясняют все обстоятельства ДТП.