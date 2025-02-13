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Автомобиль с водителем опрокинулся на крышу на трассе в Пермском крае

Авария случилась в Кунгурском округе.

Источник: Соцсети

Автомобиль с водителем опрокинулся на крышу на трассе в Пермском крае, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа.

12 февраля в сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте» была опубликована фотография автомобиля, лежащего на крыше посреди дороги. По словам спасателей, происшествие случилось в округе утром. На место прибыли сотрудники группы оперативного реагирования № 3.

Сайт perm.aif.ru запросил информацию о ДТП в управлении Госавтоинспекции Пермского края. В ведомстве сообщили, что авария случилась на дороге между деревнями Поповка и Бабина гора. За рулём находилась 39-летняя женщина.

«Предварительно установлено, что водитель на 3 км дороги выбрала скорость, не соответствующую конкретным дорожным условиям, в результате чего допустила опрокидывание», — рассказали perm.aif.ru в краевой ГАИ.

Во время аварии никто не пострадал, помощь спасателей на месте также не потребовалась. Сейчас правоохранители ведут проверку и выясняют все обстоятельства ДТП.