Подробности о школьнице, выбросившей малыша в мусор

«Со слов школьницы, 18-летний парень, с которым у нее были отношения, не знал о ее беременности. В какой-то момент они поругались и расстались. Сейчас следствие выясняет, сколько лет было девушке на момент первого вступления в половой акт. Если же ей было на тот момент 15 лет, то знал ли юноша, что она не достигла 16 лет, то есть возраста согласия. По 134-й статье УК привлекается лицо, достигшее 18 лет», — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru помощница руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.