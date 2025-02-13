Подробности о школьнице, выбросившей малыша в мусор

Жителей Красноярска шокировала новость о 16-летней школьнице, которая родила малышку и выбросила ее в мусоропровод. Как выяснили следователи, роды проходили дома в туалете.
Вскоре после родов школьнице стало плохо, и ее увезли в перинатальный центр. Она жаловалась на боли в животе, но после осмотра стало ясно, что девушка родила. Куда дела ребенка, созналась не сразу. Младенца, завернутого в пакет, оперативники нашли в мусорном баке в доме, где жила девочка с семьей. В Следственном комитете поделились новыми подробностями с корреспондентом krsk.aif.ru.
Мать помогала при родах.
16-летняя школьница родила девочку на 22-й неделе беременности дома. Это произошло 12 февраля. Рано утром школьницу в тяжелом состоянии доставили в больницу.
По словам девушки, которые привели в СК, она встречалась в период с лета по осень 2024 года с 18-летним парнем. При этом не просто встречалась, но и состояла с ним в интимных отношениях. В какой-то момент школьница поняла, что забеременела. Но, как призналась следователям, никому рассказывать об этом не стала. Решила скрыть беременность даже от родственников.
Ночью 12 февраля девочка почувствовала резкие боли в животе. Начались экстренные роды. Это увидела мать девушки. Она присутствовала при родах. Оказалось, что роды были не в ванной, как сообщалось ранее, а в туалете. Со слов школьницы, когда она родила, ребенок подавал признаки жизни. Позже школьница завернула плод в пакет и отправила в мусоропровод в пятиэтажке по улице Львовской. Утром ее состояние ухудшилось, и девочку с кровотечением доставили в больницу.
Следователи ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия провели тщательный осмотр квартиры, в которой проживает школьница с двумя старшими братьями, 38-летней матерью и отчимом. Проводят допрос родственников и знакомых девушки, которую подозревают в убийстве новорожденного ребенка. С целью установления точной причины смерти девочки проводится судебно-медицинская экспертиза.
Скрыла беременность от всех.
«Со слов школьницы, 18-летний парень, с которым у нее были отношения, не знал о ее беременности. В какой-то момент они поругались и расстались. Сейчас следствие выясняет, сколько лет было девушке на момент первого вступления в половой акт. Если же ей было на тот момент 15 лет, то знал ли юноша, что она не достигла 16 лет, то есть возраста согласия. По 134-й статье УК привлекается лицо, достигшее 18 лет», — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru помощница руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
В Следственном комитете krsk.aif.ru добавили, что родившая школьница училась в девятом классе в одной из коррекционных школ Красноярска.
«Как такового диагноза у нее нет, но имеются проблемы с речью, что стало основанием для учебы в коррекционной школе. Но с какого класса она там учится, не выясняли», — уточнили в СК.
Коллеги из издания Sibnovosti.ru смогли связаться с тетей школьницы. Она подтвердила, что ее племянница учится в коррекционной школе.
«Она очень наивный и добрый ребенок… Можно предположить, что она не осознавала того, что делает. Думаю, здесь сыграл фактор страха перед матерью и обществом», — рассказала женщина, добавив, что никто из родственников не был в курсе.
Тетя девочки просит с пониманием отнестись к ситуации, ведь из-за родов ее племянница чуть не умерла.
К слову, мать школьницы не особо делится подробностями со следствием. Следователи выясняют, когда она узнала о беременности дочери и помогала ли избавляться от младенца.
Напомним, что в правоохранительных органах уточняли, что ни школьница, ни ее семья на учете в органах профилактики не состояли. Семья характеризовалась как благополучная. Изначально девушка при поступлении в перинатальный центр сказала, что отдала новорожденного младенца случайным прохожим. Но вскоре призналась, что соврала. Кровавые следы из квартиры вели к мусоропроводу, где был найден младенец без признаков жизни. На данный момент школьница проходит подозреваемой по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
Прокуратура поставила расследование на контроль. О ходе расследования поручил доложить и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.