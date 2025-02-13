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Пенсионер погиб при пожаре в Лиозненском районе

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер погиб при пожаре в Лиозненском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Информация о пожаре в жилом доме в деревне Барсеево Лиозненского района поступила спасателям 12 февраля в 21.02. На месте пожара работники МЧС обнаружили погибшего мужчину 1953 года рождения.

Причины пожара устанавливаются.

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