В красноярском Солнечном горит здание бывшего конного клуба (видео)

Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что над горящей постройкой поднялся огромный столб дыма, на место приехали пожарные. В ГУ МЧС России по региону Newslab уточнили, что на месте работают 19 человек и 4 единицы техники. Огонь охватил 150 «квадратов».