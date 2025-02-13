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В красноярском Солнечном горит здание бывшего конного клуба (видео)

В красноярском Нанжуль-Солнечном произошел пожар в здании бывшего конного клуба на улице Ольховой.

Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что над горящей постройкой поднялся огромный столб дыма, на место приехали пожарные. В ГУ МЧС России по региону Newslab уточнили, что на месте работают 19 человек и 4 единицы техники. Огонь охватил 150 «квадратов».

Сообщение о возгорании в здании бывшего конного клуба поступило в 12:26, огонь охватил 150 «квадратов». Пожар локализовали в 13:40.

В результате происшествия на улице Ольховой никто не пострадал, причины возгорания специалисты установят позднее.

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