В красноярском Солнечном горит здание бывшего конного клуба (видео)

Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что над горящей постройкой поднялся огромный столб дыма, на место приехали пожарные. В ГУ МЧС России по региону Newslab уточнили, что на месте работают 19 человек и 4 единицы техники. Огонь охватил 150 «квадратов».
Сообщение о возгорании в здании бывшего конного клуба поступило в 12:26, огонь охватил 150 «квадратов». Пожар локализовали в 13:40.
В результате происшествия на улице Ольховой никто не пострадал, причины возгорания специалисты установят позднее.