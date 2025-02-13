Мать восьмерых детей из Хабаровского края отправили в колонию за алименты

Сотрудники территориального органа судебных приставов разыскали злостную неплательщицу алиментов и добились для неё уголовного наказания. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», жительница Бикинского района региона долгое время не платила деньги на содержание своих восьмерых детей, родительских прав на которых она была лишена.
По информации главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО, дети женщины находятся под опекой, и несознательная мать не считала должным им помогать. В итоге она накопила долг в четыре миллиона рублей. В отношении женщины были применены все возможные меры воздействия, в том числе административное наказание.
— На неплательщицу ничего не действовало — она продолжала игнорировать все требования. В итоге в отношении женщины пришлось возбудить уже уголовное дело. Узнав об этом, нерадивая мать решила скрываться и была объявлена в розыск. Нашли её в ходе исполнительных действий в Николаевске-на-Амуре, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Избежать наказания у женщины не получилось — в ходе судебного заседания ей приговорили к реальному лишению свободы сроком на один год. Его она проведёт в исправительной колонии. К слову, уголовная ответственность не освободит женщину от обязанности выплатить детям всю задолженность.