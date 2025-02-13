Мать восьмерых детей из Хабаровского края отправили в колонию за алименты

— На неплательщицу ничего не действовало — она продолжала игнорировать все требования. В итоге в отношении женщины пришлось возбудить уже уголовное дело. Узнав об этом, нерадивая мать решила скрываться и была объявлена в розыск. Нашли её в ходе исполнительных действий в Николаевске-на-Амуре, — рассказали в пресс-службе ведомства.