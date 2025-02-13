В Башкирии младенческая смертность снизилась на 40%

В Башкирии снизилась младенческая смертность. Ее показатель находится на минимальном уровне.
Как стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве РБ, за шесть лет младенческая смертность снизилась на 40% — с 6,1 случая на 1000 родившихся в 2019 году до 3,7 случая в 2024 году.
Напомним, что в прошлом году в Башкирии с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения родились 455 детей, среди них 14 близнецов.
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