При обрушении шахты в Пермском крае погибли люди

Кроме того, власти региона сообщили о необходимости проведения комплексной проверки безопасности на всех действующих шахтах в регионе, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Местные жители и работники шахты выразили свою обеспокоенность по поводу условий труда и безопасности на предприятии.