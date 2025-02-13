При обрушении шахты в Пермском крае погибли люди

В Пермском крае произошло ЧП — случилось обрушение шахты. В шахте в городе Соликамск Пермского края произошло обрушение горной породы. В данный момент сообщается о двух погибших.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших. На месте происшествия работают следственные органы и представители прокуратуры, которые проводят проверку обстоятельств инцидента. Временно приостановлены все работы в шахте до завершения расследования.
Кроме того, власти региона сообщили о необходимости проведения комплексной проверки безопасности на всех действующих шахтах в регионе, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Местные жители и работники шахты выразили свою обеспокоенность по поводу условий труда и безопасности на предприятии.
Данная ситуация привлекла внимание не только местных СМИ, но и федеральных, так как безопасность на шахтах остается важной темой в России, особенно в свете предыдущих инцидентов в горнодобывающей отрасли.