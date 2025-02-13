Машина скорой помощи и маршрутка столкнулись в центре Ростова-на-Дону

Водителям напоминают: на дорогах нужно быть очень внимательными. Необходимо строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.