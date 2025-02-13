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Машина скорой помощи и маршрутка столкнулись в центре Ростова-на-Дону

На улице Московской в Ростове столкнулись «скорая» и маршрутка.

Источник: ГАИ по Ростовской области

Рано утром 13 февраля на улице Московской в Ростове-на-Дону столкнулись машина скорой помощи и маршрутка. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла около 7:45. Предварительно, водитель медицинской «ГАЗели» ехал без проблесковых маячков и не уступил дорогу маршрутке № 31 марки «Луидор».

— В итоге автомобили получили механические повреждения. Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, — рассказали в Госавтоинспекции.

Водителям напоминают: на дорогах нужно быть очень внимательными. Необходимо строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.