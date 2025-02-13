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Что известно об обрушении в шахте в Пермском крае

Обрушение произошло в шахте в Соликамске в Пермском крае. По последним данным, погибли два человека.

Источник: Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства обрушения

  • На шахте «Уралкалия» в Соликамске произошло обрушение горной породы.
  • В компании отметили, что производственные объекты работают в обычном режиме.

Погибшие

  • В результате происшествия погибли два человека, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
  • Как уточнили ТАСС в пресс-службе ПАО «Уралкалий», смертельные травмы получили два работника рудника СКРУ-3, когда при проведении регламентных работ по осмотру ствола произошло отслоение нароста соли от крепи.

Расследование

  • Прокуратура организовала проверку по факту гибели людей в калийной шахте.
  • Она даст оценку соблюдению промышленной безопасности на объекте, а также правил охраны и условий труда.
  • СУ СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели рабочих.

несчастный случай