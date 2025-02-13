Что известно об обрушении в шахте в Пермском крае

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства обрушения
- На шахте «Уралкалия» в Соликамске произошло обрушение горной породы.
- В компании отметили, что производственные объекты работают в обычном режиме.
Погибшие
- В результате происшествия погибли два человека, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
- Как уточнили ТАСС в пресс-службе ПАО «Уралкалий», смертельные травмы получили два работника рудника СКРУ-3, когда при проведении регламентных работ по осмотру ствола произошло отслоение нароста соли от крепи.
Расследование
- Прокуратура организовала проверку по факту гибели людей в калийной шахте.
- Она даст оценку соблюдению промышленной безопасности на объекте, а также правил охраны и условий труда.
- СУ СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели рабочих.