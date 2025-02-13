В Новосибирске украли закладной камень памятника Владимиру Высоцкому

В Новосибирске неизвестные украли закладной камень памятника, посвящённого автору-исполнителю Владимиру Высоцкому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД.
Напомним, он стоял в сквере между домами № 3 и 13 по улице Высоцкого. В перспективе там планировалось установить памятник советскому поэту.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что к случившемуся могут быть причастны двое мужчин. Закладной камень они куда-то увезли.
Отмечается, что по данному факту в полицию поступило заявление, проводится проверка.