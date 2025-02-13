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В Новосибирске украли закладной камень памятника Владимиру Высоцкому

Очевидцы сообщают, что орудовали двое мужчин.

Источник: МК

В Новосибирске неизвестные украли закладной камень памятника, посвящённого автору-исполнителю Владимиру Высоцкому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД.

Напомним, он стоял в сквере между домами № 3 и 13 по улице Высоцкого. В перспективе там планировалось установить памятник советскому поэту.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что к случившемуся могут быть причастны двое мужчин. Закладной камень они куда-то увезли.

Отмечается, что по данному факту в полицию поступило заявление, проводится проверка.