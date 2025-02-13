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В Башкирии девятилетняя девочка впала в кому после катания на тюбинге

Школьница из Стерлитамака получила эпидуральную гематому правого полушария мозга.
Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке на больничной койке оказалась девятилетняя школьница после катания на тюбинге. Девочку доставили в стационар в состоянии комы и с тяжелой травмой головы.

— Пациентка получила травму в следствие переворота и удара об оградительное сооружение при катании на тюбинге. Компьютерная томография головного мозга выявила эпидуральную гематому правого полушария, — рассказал главврач городской больницы № 1 Ильшат Яппаров.

Было принято решение оперировать ребенка и провести трепанацию черепа с удалением гематомы. После процедуры девочка пришла в себя и находится в сознании.

Сейчас юная пациентка получает лечение и идет на выздоровление.

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