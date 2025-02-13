СК предъявил обвинение экс-членам СНБО Украины за преступления на Донбассе

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Следователи СК предъявили обвинение бывшим генпрокурору и председателю Государственной пограничной службы Украины за преступления против мирного населения Донбасса в 2014 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Реализуя принцип неотвратимости наказания, следствие дает оценку действиям должностных лиц, имевших отношение к боевым действиям на Донбассе с 2014 года. На основании собранных данных заочно предъявлено обвинение Виктору Шокину (в 2015—2016 годах — генеральный прокурор Украины), а также Виктору Назаренко (в 2014—2017 годах — председатель Государственной пограничной службы Украины). Как члены Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины они принимали решения о проведении боевых действий против гражданского населения Донбасса», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что данные действия привели к многочисленным обстрелам населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, ранению и гибели более тысячи человек, разрушению более 368 объектов гражданской инфраструктуры. Принимаются меры к их розыску и аресту.