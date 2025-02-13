СКР возбудило уголовное дело по факту гибели двух шахтёров в Пермском крае

Речь идёт о происшествии, которое случилось утром 13 февраля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что на шахте в Соликамске произошёл несчастный случай, во время которого пострадали два рабочих. Во время регламентных работ на предприятии случилось отслоение нароста соли. В организации perm.aif.ru сообщили, что пострадавшие шахтёры получили смертельные травмы.