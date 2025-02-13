СКР возбудило уголовное дело по факту гибели двух шахтёров в Пермском крае

Дело по факту гибели двух рабочих на шахте в Пермском крае было возбуждено СУ СКР Пермского края, сообщает ведомство.
Речь идёт о происшествии, которое случилось утром 13 февраля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что на шахте в Соликамске произошёл несчастный случай, во время которого пострадали два рабочих. Во время регламентных работ на предприятии случилось отслоение нароста соли. В организации perm.aif.ru сообщили, что пострадавшие шахтёры получили смертельные травмы.
Позже СУ СКР Пермского края сообщило, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
«На месте происшествия работают наиболее опытные следователи следственного управления и следователи — криминалисты, которыми производится осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются объекты и предметы, имеющие значение для следствия», — рассказывает краевое СУ СКР.
Сейчас следователи назначают экспертизы и продолжают расследование уголовного дела.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что происшествие прокомментировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона рассказал об инциденте и выразил соболезнования семьям погибших.