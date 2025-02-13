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Омича подозревают в истязании жены и малолетнего сына ремнем и палкой

В Омской области следователи возбудили уголовное дело об истязании: 34-летнего жителя Таврического района подозревают в истязании жены и малолетнего сына руками, ремнем и палкой, сообщает в четверг, 13 февраля 2025 года, пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

Источник: SuperOmsk.ru

«По версии следствия, подозреваемый в течение длительного времени руками, ремнем и палкой неоднократно избивал свою супругу и малолетнего сына 2015 года рождения, наказывая за малейшие провинности и непослушание. О незаконных действиях в полицию сообщила мать мальчика, когда подозреваемый в наказание привязал сына к стулу. После этого подозреваемый, уехавший из дома с целью избежать ответственности за содеянное, был задержан сотрудниками полиции», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что в настоящее время мужчина заключен под стражу. Проводятся следственные действия. Наказание по статье предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.