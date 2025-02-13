Омича подозревают в истязании жены и малолетнего сына ремнем и палкой

«По версии следствия, подозреваемый в течение длительного времени руками, ремнем и палкой неоднократно избивал свою супругу и малолетнего сына 2015 года рождения, наказывая за малейшие провинности и непослушание. О незаконных действиях в полицию сообщила мать мальчика, когда подозреваемый в наказание привязал сына к стулу. После этого подозреваемый, уехавший из дома с целью избежать ответственности за содеянное, был задержан сотрудниками полиции», — говорится в официальном сообщении.