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Вальщик леса смертельно травмирован в Брагинском районе

13 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования вальщика леса в Брагинском районе, сообщили БЕЛТА в СК.

Источник: Скриншот видео СК

Трагедия случилась вечером 12 февраля в Верхнеслободском лесничестве. Во время валки деревьев спиленная осина обрушилась на 45-летнего мужчину. От травм он скончался в больнице, не приходя в сознание.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося установит Брагинский районный отдел Следственного комитета во время проверки. Особое внимание уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели работника.

В СК в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения правил техники безопасности и охраны труда.

«Лучшая профилактика травм — это осторожность и осмотрительность», — подчеркнули в ведомстве.

несчастный случай