Вальщик леса смертельно травмирован в Брагинском районе

Трагедия случилась вечером 12 февраля в Верхнеслободском лесничестве. Во время валки деревьев спиленная осина обрушилась на 45-летнего мужчину. От травм он скончался в больнице, не приходя в сознание.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося установит Брагинский районный отдел Следственного комитета во время проверки. Особое внимание уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели работника.
В СК в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения правил техники безопасности и охраны труда.
«Лучшая профилактика травм — это осторожность и осмотрительность», — подчеркнули в ведомстве.