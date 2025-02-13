«Я хочу его забрать». Правнук Тархова может отправиться к отцу в Израиль

6-летний правнук убитого мэра Самары Виктора Тархова может отправиться в Израиль. Именно там проживает его отец и экс-супруг задержанной Екатерины, которую подозревают в двойном убийстве.
Израильское гражданство.
Адвокат-нотариус Михаил Левит, представляющий интересы дочери Виктора Тархова Людмилы рассказал, что мальчик имеет гражданство Израиля.
Законник подчеркнул, что отец малыша с Екатериной в разводе, и он — израильтянин. Левит также добавил, что мальчик был очень любим бышим мэром Самары Виктором Тарховым, а также его супругой Натальей и их дочерью Людмилой.
«Они очень были привязаны к ребенку, они очень его любили, и делали все возможное, чтобы у него было все хорошо. Очень печально то, что сейчас происходит, что мальчик оказался в интернате», — считает адвокат.
Сбежала от мужа из Израиля.
Екатерина Беляева — внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова. Ей 29 лет и именно ее подозревают в зверском убийстве бабушки и дедушки.
Екатерина вышла замуж за Влада Пасека и жили они в Израиле, там же она родила сына. Разошлась пара в 2020 году.
Самарский блогер Наталья Ширяева рассказала, что после развода девушка с ребенком сбежала от бывшего мужа, который не хотел отпускать ее и мальчика.
Ширяева даже отметила, что Тарховым пришлось подключить связи, чтобы вывести малыша из Израиля и вернуть в Россию. При этом, блогер не знает, где сейчас Влад и будет ли он забирать сына к себе.
«Я знаю, где он».
Однако, сам бывший муж Екатерины Влад Пасек вышел на связь с РЕН ТВ и заявил журналистам, что знает, где мальчик.
«Если отцовство будет установлено, я обязательно хочу его в Израиль забрать. Мы с женой всё обговорили, я оформляю документы и обязательно заберу его, буду стараться забрать», — рассказал Пасек.
Он же добавил, что Екатерина была сложным человеком и даже пыталась вымагать у него деньги. Влад отметил, что вредных привычек за бывшей супругой он не замечал, но ссоры в семье были постоянными.
Любительница виски?
В СМИ фигурирует информация о том, что Екатерина злоупотребляла запрещенными веществами и даже проходила лечение в рехабе. Тем не менее, заместитель Тархова Александр Кузнецов, который и забил тревогу из-за отсутствия старого друга, отмечает в беседе с aif.ru, что Катя не наркоманка.
«Наркоманка? Я не слышал, чтобы она употребляла наркотики. Катя любила виски. Но, насколько я знаю, она не злоупотребляла. Пьяной ее никто не видел. Что сказать, я до сих пор не верю, что она это сделала», — отмечает Кузнецов.