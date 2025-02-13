В Алексеевском районе перевернулся снегоход, водитель погиб

В Алексеевском районе сотрудники Госавтоинспекции, прибыв на место ДТП, установили: в 16:00 мужчина 1964 года рождения, управляя незарегистрированным в установленном порядке снегоходом Тайга, двигался по самовольно накатанной дороге возле поселка Ленинградский со стороны поселка Шариповка. В пути следования не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.