В Уфе из-за ложных минирований эвакуировали школы

Стала известна причина эвакуаций уфимских школ. Напомним, сегодняшнее утро для тысячи учеников началось с просьбы покинуть здания, а образовательный процесс был нарушен.
Оказалось, что ряд школ, в числе которых гимназия № 1, школы № 103 и № 41, получили анонимное сообщение о готовящимся взрыве. На место экстренно выехали службы города, которые проверили территорию и здания, однако факт минирования не подтвердился.
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