Избиение подростка в общежитии в Перми прокомментировали в краевом минобре

Избиение девочки-подростка в общежитии в Перми сайту perm.aif.ru прокомментировали в министерстве образования Пермского края.
Речь идёт о происшествии, видео с которым появилось в социальных сетях. Утром 13 февраля телеграм-каналы опубликовали ролик, в котором девушка избивает свою сверстницу, пока она лежит на полу. В это же время толпа других подростков снимает происходящее на камеру. Во время конфликта нападавшая пинает свою соперницу ногами, хватает в области головы и громко нецензурно оскорбляет девушку. Авторы постов уточняли, что происшествие случилось в одном из городских общежитий.
В телеграм-канале «Пермское чтиво» рассказывали, что участницы конфликта могут иметь отношение к школе «Уральское подворье». В департаменте образования Перми сайту perm.aif.ru подтвердили информацию о том, что инцидент случился в общежитии.
Позже свой комментарий perm.aif.ru предоставили в министерстве образования Пермского края. В ведомстве рассказали, что сейчас личности участниц избиения устанавливаются.
«Личности устанавливаются, делом занимаются правоохранительные органы, конфликт произошел вне школы, общежитие также не относится к учебным учреждениям», — сообщили perm.aif.ru в минобразования Пермского края.
Напомним, после публикации видео с инцидентом полиция Пермского края начала проверку. Следователи СУ СКР региона также заинтересовались инцидентом и возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Побои».