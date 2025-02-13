Избиение подростка в общежитии в Перми прокомментировали в краевом минобре

Речь идёт о происшествии, видео с которым появилось в социальных сетях. Утром 13 февраля телеграм-каналы опубликовали ролик, в котором девушка избивает свою сверстницу, пока она лежит на полу. В это же время толпа других подростков снимает происходящее на камеру. Во время конфликта нападавшая пинает свою соперницу ногами, хватает в области головы и громко нецензурно оскорбляет девушку. Авторы постов уточняли, что происшествие случилось в одном из городских общежитий.