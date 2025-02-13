В Башкирии оштрафовали организатора квеста, на котором трое выпали из окна

УФА, 13 февраля. /ТАСС/. Организатор квеста в городе Стерлитамаке в Башкирии оштрафован на 30 тыс. рублей, с него взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, так как три участника одной из игр выпали из окна, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
«Он признан виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, а также взыскал компенсацию морального вреда в пользу одного из потерпевших в размере 100 тыс. рублей», — сказано в сообщении.
В суде установлено, что осужденный арендовал нежилое помещение и оборудовал его для проведения квестов в темноте. При этом участникам игр не проводился инструктаж по технике безопасности и не выдавались фонарики. «В августе прошлого года трое парней, в том числе 17-летний юноша, испугавшись электрошокера, спрятались в оконном проеме, закрытом древесно-волокнистой плитой, не обеспечивающей надежность конструкции. В результате окно разрушилось, и участники выпали с высоты более 3 м на асфальтовое покрытие, получив травмы различной степени тяжести», — добавили в пресс-службе.