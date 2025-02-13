В Башкирии оштрафовали организатора квеста, на котором трое выпали из окна

В суде установлено, что осужденный арендовал нежилое помещение и оборудовал его для проведения квестов в темноте. При этом участникам игр не проводился инструктаж по технике безопасности и не выдавались фонарики. «В августе прошлого года трое парней, в том числе 17-летний юноша, испугавшись электрошокера, спрятались в оконном проеме, закрытом древесно-волокнистой плитой, не обеспечивающей надежность конструкции. В результате окно разрушилось, и участники выпали с высоты более 3 м на асфальтовое покрытие, получив травмы различной степени тяжести», — добавили в пресс-службе.