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Под Краснодаром загорелся мебельный цех на площади 400 «квадратов»

В станице Елизаветинской вспыхнул пожар в мебельном цехе.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 10:35. Как уточнили в оперативных источниках, огонь охватил кровлю здания, расположенного на улице Курганной, 154.

Площадь пожара достигла 400 квадратных метров, в связи с чем в 10:57 был присвоен повышенный ранг сложности — № 2. На место оперативно прибыли подразделения пожарно-спасательных частей № 22 и 56. Спасатели ведут борьбу с огнем, причины возгорания уточняются.

О пострадавших информации пока не поступало.

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