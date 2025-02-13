Под Краснодаром загорелся мебельный цех на площади 400 «квадратов»

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 10:35. Как уточнили в оперативных источниках, огонь охватил кровлю здания, расположенного на улице Курганной, 154.



Площадь пожара достигла 400 квадратных метров, в связи с чем в 10:57 был присвоен повышенный ранг сложности — № 2. На место оперативно прибыли подразделения пожарно-спасательных частей № 22 и 56. Спасатели ведут борьбу с огнем, причины возгорания уточняются.



О пострадавших информации пока не поступало.