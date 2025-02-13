ФСБ предотвратила теракт исламистов в Пскове

В ведомстве уточнили, что злоумышленники по заданию зарубежного эмиссара планировали взорвать вокзал, для чего провели разведку местности, купили компоненты для самодельной бомбы и начали ее собирать. После теракта они рассчитывали сбежать в одну из стран Ближнего Востока.