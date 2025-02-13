Ричмонд
+1°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ предотвратила теракт исламистов в Пскове

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в Пскове, где исламисты из одной из стран Центральной Азии хотели взорвать железнодорожный вокзал, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

«ФСБ России в Псковской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО), члены которой, граждане одной из стран Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении объекта транспортной инфраструктуры региона», — говорится в релизе.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники по заданию зарубежного эмиссара планировали взорвать вокзал, для чего провели разведку местности, купили компоненты для самодельной бомбы и начали ее собирать. После теракта они рассчитывали сбежать в одну из стран Ближнего Востока.

При задержании исламисты оказали вооруженное сопротивление, сотрудники ФСБ нейтрализовали их ответным огнем.

Во время обысков по месту жительства радикалов силовики обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части самодельного взрывного устройства.

Cледственный отдел псковского управления ФСБ возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению преступления и о теракте.

ФСБ