Мошенники подделали голос спикера нижегородского Заксобрания Люлина

Председатель ЗСНО отметил, что в этот раз мошенники превзошли себя, сгенерировав его голос с помощью нейросетей. «Что-то со звуком, лучше напишу» — такие голосовые сообщения получали от «меня» самые разные люди. В первые секунды, да, кажется очень похоже. Ну, а дальше банальный сценарий: «С вами свяжется .., надо перевести деньги», — написал Люлин. По словам политика, в такой ситуации самое главное не растеряться и не пойти на поводу у аферистов.