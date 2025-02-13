Мошенники подделали голос спикера нижегородского Заксобрания Люлина

Председатель ЗСНО отметил, что в этот раз мошенники превзошли себя, сгенерировав его голос с помощью нейросетей. «Что-то со звуком, лучше напишу» — такие голосовые сообщения получали от «меня» самые разные люди. В первые секунды, да, кажется очень похоже. Ну, а дальше банальный сценарий: «С вами свяжется .., надо перевести деньги», — написал Люлин. По словам политика, в такой ситуации самое главное не растеряться и не пойти на поводу у аферистов.
«Они будут пытаться напугать, сбить с толку, делать вид что заботятся о вас — будут представляться следователями, офицерами ФСБ, сотрудниками службы безопасности банка, Фонда соцстрахования. И в какой-то момент обязательно попросят предоставить ваши персональные данные: номер карты, цифры из СМС. Как только услышали это — прекращайте разговор!» — призвал спикер Заксобрания.
Ранее в пресс-службе полиции региона сообщили, что за последнюю неделю в Нижегородской области зарегистрировано 113 преступлений, связанных с мошенничеством. Жители региона потеряли в общей сложности более 60 млн рублей.