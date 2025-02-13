Мошенники с начала года похитили у жителей ЛНР свыше 100 млн рублей

ЛУГАНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Интернет-мошенники с января похитили у жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) более 100 млн рублей, жертвами хищений стали свыше 230 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.
«С начала года жертвами интернет-преступников стали 232 жителя республики. Причиненный ущерб составил 103 млн рублей», — сказано в информационной карточке, размещенной в Telegram-канале прокуратуры региона.
В среду начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по ЛНР Андрей Левченко сообщал ТАСС, что порядка 1,5 тыс. человек стали жертвами мошенников в 2024 году в республике. Сумма ущерба составила более 600 млн рублей.