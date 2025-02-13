Мошенники с начала года похитили у жителей ЛНР свыше 100 млн рублей

В среду начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по ЛНР Андрей Левченко сообщал ТАСС, что порядка 1,5 тыс. человек стали жертвами мошенников в 2024 году в республике. Сумма ущерба составила более 600 млн рублей.