В Самаре восстановили движение трамваев на улице Ново-Садовой 13 февраля

В четверг, 13 февраля, в Промышленном районе Самары восстановили движение трамваев на улице Ново-Садовой на пересечение с Жигулевской после того, как № 5 сошел с рельсов. Об этом сообщили городской департаменте транспорта.
«Движение восстановлено в полном объеме», — рассказали в пресс-службе.
Транспортные средства были задержаны в оба направления из-за схода вагона трамвая маршрута № 5. По данным карт, в районе остановок «ул. Солнечная» и «Детская больница» стояли в ожидании проезда восемь трамваев, в их числе № 5, № 20, № 24 и № 22.
Напомним, утром в Самаре из-за ЖТП увеличились интервалы автобусов №№ 13, 52, 53, 56. А 12 февраля в Самарской области 60-летний водитель не справился с рулевым управлением, перевернулся на снегоходе и погиб.