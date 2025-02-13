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В Самаре восстановили движение трамваев на улице Ново-Садовой 13 февраля

В Самаре сошедший с рельсов трамвай № 5 вернули обратно, движение возобновлено.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 13 февраля, в Промышленном районе Самары восстановили движение трамваев на улице Ново-Садовой на пересечение с Жигулевской после того, как № 5 сошел с рельсов. Об этом сообщили городской департаменте транспорта.

«Движение восстановлено в полном объеме», — рассказали в пресс-службе.

Транспортные средства были задержаны в оба направления из-за схода вагона трамвая маршрута № 5. По данным карт, в районе остановок «ул. Солнечная» и «Детская больница» стояли в ожидании проезда восемь трамваев, в их числе № 5, № 20, № 24 и № 22.

Напомним, утром в Самаре из-за ЖТП увеличились интервалы автобусов №№ 13, 52, 53, 56. А 12 февраля в Самарской области 60-летний водитель не справился с рулевым управлением, перевернулся на снегоходе и погиб.