Обстрел со стороны ВСУ оставил без света более 6 тыс. жителей Херсонщины

«Скадовск подвергся атаке ударных беспилотников вчера вечером. Все дроны были сбиты, но обломки упали на частный дом. Пострадала газовая магистраль и линия электроснабжения. Часть района осталась без света. Бригады “Херсоноблэнерго” приступили к ремонту на всех поврежденных участках. Газоснабжение уже восстановлено», — уточнил губернатор.