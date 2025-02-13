Обстрел со стороны ВСУ оставил без света более 6 тыс. жителей Херсонщины

ГЕНИЧЕСК, 13 февраля. /ТАСС/. Более 6 тыс. человек остались без электроснабжения в Алешкинском и Голопристанском округах Херсонской области в результате повреждения подстанции Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«Киевские боевики обстреляли населенные пункты трех муниципалитетов Херсонской области. Из-за повреждения электроподстанции без электричества остались свыше 6 тыс. человек в 12 населенных пунктах Алешкинского и Голопристанского округов. Два социально значимых объекта перевели на аварийные источники питания», — написал он в Telegram-канале.
Сальдо добавил, что в Новой Каховке противник нанес удар по многоквартирному жилому дому. Повреждения получили остекление и фасад здания, также задело линию электропередачи.
«Скадовск подвергся атаке ударных беспилотников вчера вечером. Все дроны были сбиты, но обломки упали на частный дом. Пострадала газовая магистраль и линия электроснабжения. Часть района осталась без света. Бригады “Херсоноблэнерго” приступили к ремонту на всех поврежденных участках. Газоснабжение уже восстановлено», — уточнил губернатор.