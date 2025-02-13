Омичка хотела заработать на криптовалюте, но потеряла почти 5 миллионов

Стоит отметить, что каждый день с женщиной общались разные люди. Они настаивали на том, что омичке необходимо каждый день пополнять свой счет. Потерпевшая отправила на якобы брокерский счет все свои сбережения, а затем стала занимать деньги у знакомых.