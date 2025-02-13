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Омичка хотела заработать на криптовалюте, но потеряла почти 5 миллионов

Псевдоброкеры общались с женщиной на протяжении полугода.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Омска перевела телефонным мошенникам почти 5 миллионов рублей, желая заработать на бирже криптовалюты. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В конце августа 2024 года 56-летняя омичка в интернете увидела рекламу приложения для заработка. Она оставила свой номер телефона. Вскоре с ней связался якобы брокер, который рассказал о купле-продаже криптовалюты.

Неизвестный убедил потерпевшую установить на телефон специальное приложение. Пенсионерка ежедневно наблюдала в приложении рост своих доходов, однако выводить прибыль она не торопилась.

Стоит отметить, что каждый день с женщиной общались разные люди. Они настаивали на том, что омичке необходимо каждый день пополнять свой счет. Потерпевшая отправила на якобы брокерский счет все свои сбережения, а затем стала занимать деньги у знакомых.

Омичка общалась с мошенниками на протяжении полугода. За это время она перевела 4 700 000 рублей. Вывести прибыль у пенсионерки, конечно же, не получилось.

Следователи завели уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омская пенсионерка отдала мошенникам более 200 тысяч рублей.