Омичка хотела заработать на криптовалюте, но потеряла почти 5 миллионов

Жительница Омска перевела телефонным мошенникам почти 5 миллионов рублей, желая заработать на бирже криптовалюты. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
В конце августа 2024 года 56-летняя омичка в интернете увидела рекламу приложения для заработка. Она оставила свой номер телефона. Вскоре с ней связался якобы брокер, который рассказал о купле-продаже криптовалюты.
Неизвестный убедил потерпевшую установить на телефон специальное приложение. Пенсионерка ежедневно наблюдала в приложении рост своих доходов, однако выводить прибыль она не торопилась.
Стоит отметить, что каждый день с женщиной общались разные люди. Они настаивали на том, что омичке необходимо каждый день пополнять свой счет. Потерпевшая отправила на якобы брокерский счет все свои сбережения, а затем стала занимать деньги у знакомых.
Омичка общалась с мошенниками на протяжении полугода. За это время она перевела 4 700 000 рублей. Вывести прибыль у пенсионерки, конечно же, не получилось.
Следователи завели уголовное дело по факту мошенничества.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омская пенсионерка отдала мошенникам более 200 тысяч рублей.