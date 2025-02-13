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Вагон пригородного поезда сошел с рельсов в Ленобласти

Пассажиров пересадили на другой поезд.

Источник: Комсомольская правда

Вагон пассажирского поезда, который утром 13 февраля ехал из Малой Вишеры в Петербург, сошел с рельсов. Произошло это на станции Ушаки. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

— В 9:32 произошел сход одной колесной пары четвертого вагона пригородного поезда № 6504 сообщением Малая Вишера — Санкт-Петербург. Движение на участке не прерывалось. На Октябрьской железной дороге был создан оперативный штаб для координации ликвидации происшествия, — уточнили в пресс-службе.

Из-за случившегося пассажиров пришлось пересаживать в другой поезд, который ехал из Любани в Петербург. Он прибыл к месту назначения в 11:11.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что пожилая петербурженка погибла под колесами поезда на станции Репино. Женщина вышла на ж/д пути на запрещающий сигнал светофора.