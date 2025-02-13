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ОМОН задержал минского ИП, который маскировал свой «товар» под комки грязи

ОМОН задержал жителя Минска из-за «товара» в виде комков грязи.

Источник: Комсомольская правда

ОМОН задержал минского ИП, который маскировал свой «товар» под комки грязи. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что сотрудниками минского наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН по подозрению в незаконном обороте наркотиков с поличным был задержан 32-летний житель Минска. В момент осмотра гаража, арендуемого фигурантом, милиция нашла и изъяла более 200 опасного вещества, которое предназначалось для распространения на территории столицы.

Кроме того, в тайниках-закладках, которые задержанный успел разложить в одном из лесов Минска, было изъято 120 граммов опасного наркотика. Удалось установить, что минчанин является потребителем запрещенных веществ. Предложение об их реализации он получил в момент покупки через теневой интернет-магазин очередной дозы наркотика.

Говорится, что по заданию куратора фигурант получал крупные партии «товара», фасовал их на мелкие в гараже, распространял через тайники-закладки.

«С целью конспирации маскировал наркотики под комки грязи», — уточнили в милиции.

В ведомстве добавили, что задержанный оформлен индивидуальным предпринимателем, однако родные не догадывались про его преступную деятельность, думая, что доход приносит официальный бизнес. В отношении жителя Минска заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

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