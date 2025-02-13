ОМОН задержал минского ИП, который маскировал свой «товар» под комки грязи

Кроме того, в тайниках-закладках, которые задержанный успел разложить в одном из лесов Минска, было изъято 120 граммов опасного наркотика. Удалось установить, что минчанин является потребителем запрещенных веществ. Предложение об их реализации он получил в момент покупки через теневой интернет-магазин очередной дозы наркотика.