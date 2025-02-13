Родные рассказали о семье, разбившейся в ДТП под Магнитогорском

Как рассказал корреспонденту chel.aif.ru родственник погибшего мужчины Ислам К., семья попала в ДТП, когда возвращалась домой, в Магнитогорск с дачи в посёлке Смеловский. Младшему мальчику повезло: обошлось без серьёзных травм, пока он в магнитогорской больнице. Десятилетняя девочка пострадала больше: после аварии её доставили в реанимацию, а затем перевели в Челябинск.