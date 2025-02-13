Родные рассказали о семье, разбившейся в ДТП под Магнитогорском

Вечером 12 февраля в Агаповском районе Челябинской области случилось страшное ДТП. Рейсовый автобус выехал на встречку и смял легковушку, в которой ехала семья. Многодетные супруги погибли на месте, двое их детей оказались в больнице.
Рассказываем, что известно о трагедии, что рассказали о семье родные и какое будущее ждёт троих детей, которые в один момент остались сиротами.
Выехал в запрещённом месте
Трагедия произошла на 299 километре автодороги Стерлитамак — Магнитогорск, за поворотом возле СНТ «Берёзовая роща». За рулём рейсовой «Газели» был 65-летний мужчина. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, по неизвестным причинам он выехал на встречку на запрещённом участке. Там автобус врезался в Daewoo Matiz, где ехали четверо — муж с женой и двое их детей.
36-летний водитель малолитражки и его 32-летняя супруга, находившаяся на переднем сидении, от полученных травм погибли на месте. Их детей — 10-летнюю девочку и 2-летнего мальчика — доставили в больницу.
Старшего забрала опека
Как рассказал корреспонденту chel.aif.ru родственник погибшего мужчины Ислам К., семья попала в ДТП, когда возвращалась домой, в Магнитогорск с дачи в посёлке Смеловский. Младшему мальчику повезло: обошлось без серьёзных травм, пока он в магнитогорской больнице. Десятилетняя девочка пострадала больше: после аварии её доставили в реанимацию, а затем перевели в Челябинск.
Корреспондент chel.aif.ru направил запрос в Минздрав Челябинской области с просьбой рассказать о состоянии пострадавших детей. Там обещали предоставить информацию позднее.
У погибшей пары есть ещё один ребёнок. Старшего сына в вечер трагедии в машине не было, он ждал родных дома. По словам Ислама, сейчас мальчика забрала опека.
В ближайшее время осиротевших детей планируют взять к себе родственники. В одном доме они будут жить или в разных, пока решается.
«Пока ещё не думали об этом. Трагедия ужасная, пока надо разобраться со всём… Лишь бы с детьми всё было хорошо, старшая девочка поправилась. Но заберём детей точно», — заверил Ислам.
Родственник жертв разговаривал с водителем автобуса, из-за которого погибли его родные. Говорит, виновник ДТП выглядел уставшим.
«Ну что я могу сказать, он сейчас, понятно, будет в своё оправдание говорить. Но там же есть знаки, всё нарисовано, видеозаписи есть. Будет следственный комитет решать», — подытожил мужчина.
Летом — на стройке, зимой — в гараже
О семье, в которой произошла трагедия, их знакомые отзываются только хорошо. Говорят, муж работал не покладая рук, жена занималась хозяйством.
«Люди хорошие были, отзывчивые. Всегда на помощь могли прийти. Парень вообще трудяга, он летом на стройке работал, зимой машины ремонтировал. Всё время в работе. Только хорошее о них могу сказать. Очень жалко», — рассказал корреспонденту chel.aif.ru знакомый семьи Юрий Т.
По словам родных, тела погибших отправят в Бишкек, где похоронят супругов.
Добавим, что после случившегося в районном отделе МВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. По этой статье виновнику аварии грозит до семи лет лишения свободы. Расследование обстоятельств и причин ДТП продолжается, его ход взяла на контроль прокуратура.