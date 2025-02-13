В Крыму завели дело из-за нанесения врачами травм младенцам и роженицам

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Республике Крым из-за заявления женщин, рожавших в роддоме Симферополя, о нанесении травм младенцам и роженицами из-за неосторожных действий врачей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по республике и городу Севастополю.
Ранее в соцсетях были опубликована информация с жалобой женщины о том, что ее ребенок родился с травмами и стал инвалидом из-за ошибочного решения врачей роддома № 2 в Симферополе спровоцировать естественные роды вопреки рекомендациям проводить кесарево сечения. Как сообщает Baza, еще 12 рожениц обвинили врачей этого роддома в халатности.
«В рамках расследования уголовного дела о причинении вреда здоровью младенцу в Симферопольском роддоме следователи устанавливают круг лиц из числа иных потерпевших. Органами СК расследуется возбужденное уголовное дело по факту причинения врачами родильного дома телесных повреждений новорожденному при выполнении ими экстренного родоразрешения. В ходе мониторинга соцсетей были выявлены дополнительные сведения об аналогичных фактах и жительницах полуострова, которые сообщили, что также пострадали в процессе родоразрешения от действий медперсонала в результате применения запрещенных методов извлечения плода», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнении лицом своих профессиональных обязанностей. Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев в рамках расследования уголовного дела поручил немедленно найти всех пострадавших, допросить их в качестве потерпевших и совместно с министром здравоохранения региона оперативно организовать для них личный прем для оказания всесторонней помощи.
Как ТАСС сообщили в Минздраве Республики Крым, министерство проводит собственную проверку всей информации об инциденте. О начале проверки действий врачей также сообщили в прокуратуре региона.