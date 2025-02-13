В Крыму завели дело из-за нанесения врачами травм младенцам и роженицам

«В рамках расследования уголовного дела о причинении вреда здоровью младенцу в Симферопольском роддоме следователи устанавливают круг лиц из числа иных потерпевших. Органами СК расследуется возбужденное уголовное дело по факту причинения врачами родильного дома телесных повреждений новорожденному при выполнении ими экстренного родоразрешения. В ходе мониторинга соцсетей были выявлены дополнительные сведения об аналогичных фактах и жительницах полуострова, которые сообщили, что также пострадали в процессе родоразрешения от действий медперсонала в результате применения запрещенных методов извлечения плода», — говорится в сообщении.