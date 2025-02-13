В Уфе по сообщению о минировании эвакуировали три школы

УФА, 13 февраля. /ТАСС/. Сообщения о минировании поступили на электронные почты гимназии № 1, школ № 41 и № 103 в Уфе. Проведена эвакуация, информация о взрывных устройства не подтверждена, сообщили ТАСС в пресс-службе городской мэрии.
«Сегодня утром на электронные почты гимназии № 1, школ № 41 и № 103 поступили сообщения о минировании зданий. На место оперативно выехали службы экстренного реагирования. Проводилась эвакуация. Информация о предполагаемом взрывном устройстве по трем объектам не подтвердилась», — указано в сообщении.