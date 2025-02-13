В Уфе по сообщению о минировании эвакуировали три школы

«Сегодня утром на электронные почты гимназии № 1, школ № 41 и № 103 поступили сообщения о минировании зданий. На место оперативно выехали службы экстренного реагирования. Проводилась эвакуация. Информация о предполагаемом взрывном устройстве по трем объектам не подтвердилась», — указано в сообщении.