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В Уфе по сообщению о минировании эвакуировали три школы

Информация о взрывных устройства не подтверждена.

Источник: РИА "Новости"

УФА, 13 февраля. /ТАСС/. Сообщения о минировании поступили на электронные почты гимназии № 1, школ № 41 и № 103 в Уфе. Проведена эвакуация, информация о взрывных устройства не подтверждена, сообщили ТАСС в пресс-службе городской мэрии.

«Сегодня утром на электронные почты гимназии № 1, школ № 41 и № 103 поступили сообщения о минировании зданий. На место оперативно выехали службы экстренного реагирования. Проводилась эвакуация. Информация о предполагаемом взрывном устройстве по трем объектам не подтвердилась», — указано в сообщении.