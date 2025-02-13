Ричмонд
+1°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове при пожаре из-за неосторожного курения пострадал 59-летний мужчина

В Ростове мужчина попал в больницу после пожара в частном доме.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме спасли 59-летнего мужчину. Он надышался дымом и попал в больницу, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 11 февраля на улице Павлова. Предварительно, огонь в комнате вспыхнул из-за неосторожности при курении.

Известно, что на месте от МЧС работали 16 человек, использовалось четыре единицы техники. Горение потушили на 30 кв. метрах.

Напомним, похожий случай из-за неосторожного курения накануне произошел в переулке Курильском в Ростове-на-Дону. В этом случае в больнице с ожогами оказался мужчина 50-ти лет. В частном доме выгорело 48 кв. метров.

Спасатели просят жителей Дона не курить в постели, нужно всегда пользоваться пепельницей. Кроме этого, всем рекомендуют установить дома пожарный извещатель.