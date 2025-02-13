В Ростове при пожаре из-за неосторожного курения пострадал 59-летний мужчина

В Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме спасли 59-летнего мужчину. Он надышался дымом и попал в больницу, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 11 февраля на улице Павлова. Предварительно, огонь в комнате вспыхнул из-за неосторожности при курении.
Известно, что на месте от МЧС работали 16 человек, использовалось четыре единицы техники. Горение потушили на 30 кв. метрах.
Напомним, похожий случай из-за неосторожного курения накануне произошел в переулке Курильском в Ростове-на-Дону. В этом случае в больнице с ожогами оказался мужчина 50-ти лет. В частном доме выгорело 48 кв. метров.
Спасатели просят жителей Дона не курить в постели, нужно всегда пользоваться пепельницей. Кроме этого, всем рекомендуют установить дома пожарный извещатель.