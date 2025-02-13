Три человека пострадали в ночном ДТП у Сампсониевского моста в Петербурге

Ночью 13 февраля на Оренбургскую улицу вызвали сотрудников ДПС. Поводом стала очередная дорожная авария. Приехавший на вызов наряд установил, что 20-летний водитель «Лады» при заезде на Сампсониевский мост не предоставил преимущества в движении «Мазде» под управлением 37-летнего мужчины, из-за чего врезался в иномарку. В результате ДТП водителям и пассажирам потребовалась помощь медиков. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.