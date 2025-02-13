Три человека пострадали в ночном ДТП у Сампсониевского моста в Петербурге

Ночью 13 февраля на Оренбургскую улицу вызвали сотрудников ДПС. Поводом стала очередная дорожная авария. Приехавший на вызов наряд установил, что 20-летний водитель «Лады» при заезде на Сампсониевский мост не предоставил преимущества в движении «Мазде» под управлением 37-летнего мужчины, из-за чего врезался в иномарку. В результате ДТП водителям и пассажирам потребовалась помощь медиков. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— Находящиеся в «Ладе» 23-летний автомобилист и его 25-летний пассажир получили травмы. Состояние первого оценили как тяжелое, второго — средней степени тяжести. Их госпитализировали, — рассказали в ведомстве.
Однако без пострадавших не обошлось также в иномарке. На каталке в машину скорой помощи отвезли 66-летнюю женщину. Ее отправили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Полиция начала проверку.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, как лазурный автобус выехал на тротуар и влетел в стену дома на Крестовском острове.