В Башкирии полиция нашла мужчину, избившего женщину молотком.

«Я шла из магазина. Он стоял, будто кого-то ждал. Потом слышу, идет за мной. И ближе к третьему дому стал бить меня молотком по голове. Я рукой голову закрыла, он по пальцам несколько раз попал, может быть, и сломал. Я очень громко закричала, возможно, это спугнуло его. Но там были люди, и никто, как это у нас обычно бывает, даже не подошел, не помог. Поехала в травмпункт», — рассказала подробности пострадавшая.