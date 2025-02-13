В Башкирии полиция нашла мужчину, избившего женщину молотком.

Полиция задержала мужчину, напавшего на женщину с молотком на улице в Стерлитамаке. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, в дежурную часть управления МВД России по Стерлитамаку поступила информация от 37-летней местной жительницы о том, что вечером на улице Фестивальной к ней подошел неизвестный мужчина, который неожиданно начал наносить ей молотком удары по голове, после чего ретировался.
«Со слов потерпевшей был составлен фоторобот подозреваемого. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 47-летнего местного жителя, ранее судимого за убийство. Как выяснилось, мужчина злоупотребляет спиртными напитками. По его словам, в день нападения он находился в состоянии тяжелой степени алкогольного опьянения и не осознавал, что он делает. Подозреваемый признался, что наносил удары, но не может вспомнить мотива своих действий», — заявили в ведомстве.
Во время обыска его квартиры был найден молоток, который послужил орудием преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «побои».
Как сообщила ранее в соцсетях жертва нападения, инцидент произошел около здания промышленного предприятия.
«Я шла из магазина. Он стоял, будто кого-то ждал. Потом слышу, идет за мной. И ближе к третьему дому стал бить меня молотком по голове. Я рукой голову закрыла, он по пальцам несколько раз попал, может быть, и сломал. Я очень громко закричала, возможно, это спугнуло его. Но там были люди, и никто, как это у нас обычно бывает, даже не подошел, не помог. Поехала в травмпункт», — рассказала подробности пострадавшая.
Женщина отметила, что мужчина наносил удары маленьким слесарным молотком. Она запомнила, во что он был одет: в коричневую куртку, чёрные брюки и чёрную шапку.