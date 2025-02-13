Роспотребнадзор приостановил работу кафе «Братья Караваевы» в Москве

В Москве на 60 дней приостановили работу одной из кулинарных лавок сети «Братья Караваевы». Роспотребнадзор заявил, что в кафе не соблюдались условия хранения продуктов, а в готовых блюдах были найдены бактерии группы кишечной палочки.