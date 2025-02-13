Роспотребнадзор приостановил работу кафе «Братья Караваевы» в Москве

Речь идет о кафе по адресу: ул. Большая Грузинская, дом 57, стр. 1. Поводом для его проверки стала жалоба посетителя на пищевое отравление. По итогам проверки в отношении юрлица ООО «Мишлен» был составлен протокол по статье о повторном нарушении технических регламентов (ст. 14.43 ч. 3 КоАП). Помещение кафе опечатано.
«Братья Караваевы» — сеть городских кафе, где размещена линия раздачи кулинарии и выпечки с кофе-машиной. Кулинарная сеть представлена только в Москве. Первая лавка открылась в 2007 году. Сейчас в столице 72 точки сети.