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В Уфе в задымленной от пожара комнате нашли мертвого мужчину

В Уфе в задымленной от пожара комнате нашли мертвого мужчину.

Пожилой мужчина погиб при пожаре в комнате двухэтажного кирпичного дома в микрорайоне Максимовка в Уфе. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, сегодня днем в доме по улице Тбилисской загорелось домашнее имущество. На место оперативно прибыли огнеборцы управления пожарной охраны Уфы и ликвидировали пожар.

Во время тушения на полу в задымленной комнате на первом этаже был найден труп 70-летнего мужчины. Пенсионер надышался продуктами горения и скончался.

Сейчас в причинах пожара разбирается дознаватель МЧС России.

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