В Уфе в задымленной от пожара комнате нашли мертвого мужчину.

Пожилой мужчина погиб при пожаре в комнате двухэтажного кирпичного дома в микрорайоне Максимовка в Уфе. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, сегодня днем в доме по улице Тбилисской загорелось домашнее имущество. На место оперативно прибыли огнеборцы управления пожарной охраны Уфы и ликвидировали пожар.