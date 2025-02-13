В Уфе в задымленной от пожара комнате нашли мертвого мужчину.

Пожилой мужчина погиб при пожаре в комнате двухэтажного кирпичного дома в микрорайоне Максимовка в Уфе. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, сегодня днем в доме по улице Тбилисской загорелось домашнее имущество. На место оперативно прибыли огнеборцы управления пожарной охраны Уфы и ликвидировали пожар.
Во время тушения на полу в задымленной комнате на первом этаже был найден труп 70-летнего мужчины. Пенсионер надышался продуктами горения и скончался.
Сейчас в причинах пожара разбирается дознаватель МЧС России.