Вместе со снегом Петербургу насыпало аномальных пробок и множество ДТП

По данным «Яндекс. Пробок», в утренний час пик в Петербурге дороги были загружены на 7 баллов вместо обычных шести, и даже в двенадцатом часу дня пробки остаются на балл плотнее стандартных, держась на отметке в 4 балла. В 11 часов утра даже скопился 11-километровый затор на внутреннем кольце КАД от Колтушского шоссе до Октябрьской набережной. Сейчас его хвост уменьшился и тянется от Мурманского шоссе.
Плотнее всего сейчас ближе к центру. Так, в пробках стоят Садовая улица, площадь Восстания, Троицкий мост, набережная Кутузова и Дворцовая набережная, Пироговская и Свердловская набережные. Помимо этого, плотный затор в обе стороны скопился на Московском шоссе между Курьерским проездом и территорией Ленсоветовский.
Проблем с самого утра добавляют и аварии. Так, в Красном Селе водитель легкового автомобиля не смог вовремя затормозить и влетел в микроавтобус на проспекте Ленина у перекрестка с Бронетанковой улицей, рассказали в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село».
На перекрестке Северного проспекта и улицы Софьи Ковалевской в столкновении двух легковых машин полег столб с дорожными знаками, поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
На улице Доблести, у дома 19, не разъехались легковая и минивэн. Первая в результате встала поперек дороги, загородив целую полосу.
Большая часть ДТП — мелкие. Водители не могли разъехаться, притирались друг к другу на заснеженных дорогах и в результате собирали пробки. Доставалось и общественному транспорту. На Чкаловском проспекте, например, автобус врезался в стену здания.
Утром самыми загруженными улицами Петербурга стали Пискарёвский проспект и Заневский проспект с проспектом Косыгина. В сторону центра там фиксировали 9 баллов. На 1 балл меньше было на Гражданском проспекте в центр. А самые большие пробки собирались в основном на КАД:
- в 8:41 на внутреннем кольце КАД — 13,8 км от Колтушского шоссе до виадука над железной дорогой;
- в 8:40 на Софийской улице — 8,3 км от Колпинского шоссе до Николаевского проезда;
- в 9:59 на ЗСД — 7,6 км от 16-го километра южного направления до Мебельной улицы;
- в 9:53 на внешнем кольце КАД — 6,4 км от Московского шоссе до виадука над железной дорогой;
- в 8:27 на внешнем кольце КАД — 6,2 км от Мурманского шоссе до Колтушского шоссе.