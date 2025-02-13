Вместе со снегом Петербургу насыпало аномальных пробок и множество ДТП

По данным «Яндекс. Пробок», в утренний час пик в Петербурге дороги были загружены на 7 баллов вместо обычных шести, и даже в двенадцатом часу дня пробки остаются на балл плотнее стандартных, держась на отметке в 4 балла. В 11 часов утра даже скопился 11-километровый затор на внутреннем кольце КАД от Колтушского шоссе до Октябрьской набережной. Сейчас его хвост уменьшился и тянется от Мурманского шоссе.