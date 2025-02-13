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В Кишиневе мужчина умер прямо на улице: «Скорая» подъехала быстро, но он был уже мертв

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщают правоохранительные органы, 60-летний житель Кишинева умер на прямо улице. Прохожие вызвали скорую помощь, однако медики смогли лишь констатировать смерть человека.

По предварительной информации, мужчина шел по бульвару Дачия вечером 12 февраля, в минувшую среду. Внезапно он почувствовал себя плохо и упал. Люди, заметившие, что человек лежит на земле, позвонили по номеру 112. На место оперативно приехала бригада скорой помощи, но к тому моменту мужчина уже не подавал признаков жизни.

Тело было доставлено к судмедэксперту. Предполагается, что причиной смерти мог стать сердечный приступ. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего..

несчастный случай