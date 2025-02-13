Воронежский лихач на «Ладе Гранте» накопил 572 штрафа

Так как никто не пострадал, то участники аварии самостоятельно проехали в кабинет по оформлению ДТП. При проверке по базам данных выяснилось, что 25-летний водитель «Лады» накопил 572 неоплаченных за нарушения ПДД штрафа на почти 600 тысяч рублей. Все нарушения связаны с несоблюдением скоростного режима.