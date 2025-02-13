Воронежский лихач на «Ладе Гранте» накопил 572 штрафа

Накануне, 12 февраля, около 14:00 у дома № 15 по улице Плехановской в Воронеже столкнулись «Лада Гранта» и «Рено Дастер». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Так как никто не пострадал, то участники аварии самостоятельно проехали в кабинет по оформлению ДТП. При проверке по базам данных выяснилось, что 25-летний водитель «Лады» накопил 572 неоплаченных за нарушения ПДД штрафа на почти 600 тысяч рублей. Все нарушения связаны с несоблюдением скоростного режима.
Теперь в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ лихачу грозит штраф в 1,2 миллиона (в двукратном размере от суммы долга), либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.