Воронежец на угнанной иномарке врезался в дерево и скрылся

В полицию с заявлением об угоне автомобиля «Hyundai Getz» обратилась его 27-летняя владелица. Девушка рассказала, что машину похитили утром, когда она оставила ее прогреваться с ключами в замке зажигания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.