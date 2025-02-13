Воронежец на угнанной иномарке врезался в дерево и скрылся

Полицейские обнаружили автомобиль на улице Донской после того, как он врезался в дерево, а водитель скрылся. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний ранее судимый местный житель.
Мужчину задержали, после чего он признался в угоне автомобиля, объяснив свои действия алкогольным опьянением. Ущерб, нанесенный машине, составил около 200 тысяч рублей.
В отношении воронежца возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.