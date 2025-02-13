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Воронежец на угнанной иномарке врезался в дерево и скрылся

Подозреваемого задержали полицейские.

Источник: Полиция Воронежской области

В полицию с заявлением об угоне автомобиля «Hyundai Getz» обратилась его 27-летняя владелица. Девушка рассказала, что машину похитили утром, когда она оставила ее прогреваться с ключами в замке зажигания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Полицейские обнаружили автомобиль на улице Донской после того, как он врезался в дерево, а водитель скрылся. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний ранее судимый местный житель.

Мужчину задержали, после чего он признался в угоне автомобиля, объяснив свои действия алкогольным опьянением. Ущерб, нанесенный машине, составил около 200 тысяч рублей.

В отношении воронежца возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.